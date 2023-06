BAC: un dispositif pour sécuriser 2221 centres d’examen

La Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place une série de mesures et de procédures en vue de sécuriser 2.221 centres d’examen, en prévision des épreuves du baccalauréat (session 2023), prévu du 11 au 15 juin, a indiqué jeudi un communiqué de la DGSN.

“La DGSN a mis en place une série de mesures et de procédures en vue de sécuriser 2.221 centres d’examen situés dans le territoire de compétence, en prévision des examens du baccalauréat (session 2023) du 11 au 15 juin”, a ajouté la même source.

A l’occasion, “des patrouilles motorisées et pédestres ont été mobilisées pour assurer la fluidité du trafic routier et faciliter la circulation notamment au niveau des routes et des axes conduisant vers les centres d’examen, outre le déploiement de formations sécuritaires qui veillent à sécuriser l’opération de transport des sujets et remettre les copies aux centres de collecte”, a conclu le communiqué.