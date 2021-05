Benzema va “renfiler” de nouveau le maillot des Bleus?

Le suspense bat son plein en France

Karim Benzema et Didier Deschamps lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil

A moins d’un mois de l’Euro (11 juin-11 juillet) et a quelques heures de l’annonce de la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps, le nom de Karim Benzema est sur toutes les lèvres après une superbe saison avec les Merengues.

D’ailleurs, le journal français «L’Equipe» annonce ce mardi que le sélectionneur réfléchirait a rappeler l’attaquant du Real Madrid, écarté des Bleus depuis fin 2015.

Etape incontournable d’avant grand rendez-vous international, l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés interviendra ce mardi soir. Didier Deschamps s’invite a la télévision a 20h20 pour annoncer ses choix en vue de l’Euro. On en connaît a priori les grandes lignes, mais la possibilité de sélectionner 26 joueurs cette année rebat quelques cartes.

Cela pourrait par exemple profiter a des joueurs qui reviennent tout juste de blessure, comme Corentin Tolisso au milieu de terrain et Anthony Martial en attaque, et a quelques jeunes de découvrir le très haut niveau avec les A, comme Wesley Fofana, Jules Koundé ou Aurélien Tchouaméni.

La surprise que plus personne n’attendait?

Reste la grande inconnue Benzema. L’attaquant du Real Madrid n’a plus mis les pieds chez les Bleus depuis 2015 et son sort semble scellé depuis longtemps. Mais son énorme saison (22 buts en Liga, 6 en Ligue des champions), probablement la plus complète de sa carrière a 33 ans, pourrait avoir fait évoluer la réflexion de DD. C’est ce qu’avance “L’Equipe” ce mardi matin.