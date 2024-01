“Chery Algérie” met en garde ses clients

“Chery Algérie” a mis en garde ses clients contre de pages frauduleuses qui proposent à la vente sa marque sans autorisation officielle de sa part, appelant ainsi ses clients à s’assurer qu’il s’agit bel et bien de la page de l’entreprise avant d’entamer la procédure d’achat.

“Soucieux de protéger les droits de ses clients et les prévenir contre l’arnaque et l’escroquerie, Chery Algérie tient à faire savoir qu’une page frauduleuse nommée ALC et Chery Algérie vend nos voitures à des prix élevés et sans autorisation officielle de notre part”, a indiqué la société dans un communiqué.

Elle a affirmé à ses clients qu’ “elle ne vendait guère ses voitures via cette page et à des prix exorbitants”.

Chery Algérie a ajouté prendre toutes les mesures juridiques nécessaires contre ce phénomène, tout en invitant ses clients à s’assurer de l’authenticité des pages et des liens avant de s’engager à acheter un véhicule de la marque de l’entreprise.