Classement Fifa: L’Algérie perd 14 places, 43e mondial et 7e africain

La sélection algérienne de football, éliminée au premier tour de la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun, a entamé l’année 2022 a la 43e place au classement mondial de la Fédération internationale de football (Fifa), publié jeudi sur son site officiel.

Au plan continental, l’Algérie a perdu quatre places et glisse au 7e rang, alors que le Sénégal, grace a son titre africain historique décroché au Cameroun, conserve sa première place africaine et se hisse a la 18e place mondiale, devant le Maroc (24e), le Nigéria (32e) et l’Egypte (34e).

Le Cameroun, adversaire de l’Algérie aux barrages africains qualificatifs au mondial 2022, a gagné 12 places (38e) et occupe désormais le 6e rang africain.

Les autres sélections figurant dans le Top 10 africain sont : l’Egypte (34e), la Tunisie (36e), le Cameroun (38e), le Mali (48e), la Côte d’Ivoire (51e) et le Bukina Faso (56e).

La sélection algérienne avait terminé l’année 2021 a la 29e place mondiale et la 3e en Afrique, a la faveur de son sacre en Coupe arabe Fifa 2021 au Qatar.

Au classement mondial, la Belgique (1828.45) a préservé sa première place et entame ainsi l’année 2022 toujours en tête, devant le Brésil (1823.42) et la France (1786.15).

Les équipes du top 10 restent inchangées par rapport au précédent classement.