Crash d’un Mig-29 de l’ANP: Décès en martyr du commandant Ben Mebkhout Tahar

”Lors d’un vol d’instruction planifié, un avion militaire de combat de type Mig 29, s’est écrasé dans la soirée du 28 mars 2022 en raison d’une panne technique survenue directement après son décollage de la base aérienne de Bousfer, en 2eme région militaire”, explique le communiqué du MDN.

Le même communiqué ajoute: ”Et bien que le commandant de bord et son co-pilote aient réussis a s’éjecter de l’appareil, le commandant Ben Mebkhout Tahar est malheureusement décédé en martyr a l’hôpital régional universitaire d’Oran, succombant a ses blessures”.

”Suite a ce tragique incident, Monsieur le Général de corps d’armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat major de l’ANP, a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les causes et les circonstances du crash”, ajoute t-on.

”En cette douloureuse épreuve, Monsieur le Général de corps d’armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat major de l’ANP, présente en son nom propre et celui de l’ensemble des personnels de l’ANP ses sincères condoléances et sa profonde compassion a la famille et aux proches du chahid et prie Allah le

tout puisant de leur prêter force et courage, et d’accorder sa grande miséricorde au défunt commandant Ben Mebkhout Tahar”. ”A Allah nous appartenons, et a lui retournons”, conclu le communiqué du MDN.