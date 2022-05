Education nationale: la fuite des sujets d’examen BAC-BEM “quasi-impossible”

L’inspecteur central au ministère de l’Education, Abbas Bakhtaoui, a écarté lundi toute éventualité quant a la fuite des sujets du Bac et du BEM, appelant les élèves et parents a ne pas s’attarder sur les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux dont les desseins sont de perturber les préparatifs des candidats et leur concentration.

Dans le détail, l’invité de la rédaction de la Chaîne I de la Radio Algérienne assure que les sujets sont prêts, voir en étape d’impression par les commissions en charge dont les membres sont actuellement en quarantaine. Une mesure classique prise par la tutelle afin d’assurer une protection totale des fuites dont le taux est égal a zéro.

“La publication des sujets sur les réseaux sociaux n’est permise qu’une fois les élèves commenceront a quitter les salles d’examen après avoir consommé la moitié du temps imparti a chaque discipline”, avise-t-il, poursuivant qu’”autrement, toute tentative de fuiter avant ce temps réglementaire est passible de poursuite, allant jusqu’a l’emprisonnement”. Et de rappeler que ” l’introduction en salle d’examen des téléphones est strictement interdite”.

S’agissant des mesures sanitaires mises en place, l’invité a assuré que “c’est le même protocole appliqué précédemment qui est reconduit et qui consiste en la distanciation physique, l’empêchement des encombrements a l’entrée et la sortie des centres d’examen et limiter a 20 le nombre des élèves par salle.”

Pour ce qui est des préparatifs au niveau des dix nouvelles wilayas, le responsable indique que les directions de l’éducation ont parachevé la préparation des examens de juin prochain. Ces derniers vont se dérouler, selon lui, dans des conditions ordinaires, tant le ministère assure un accompagnement direct dans tous les aspects et dans toutes les étapes.