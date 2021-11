Les intempéries font des dégats humains a Alger

Six morts sont a déplorer

Trois personnes sont décédées jeudi matin suite a l’effondrement d’une habitation précaire a la cité des oiseaux a Rais Hamidou dans la wilaya d’Alger suite a un glissement de terrain, a-t-on appris auprès de la protection civile.

Les unités de la protection civiles sont intervenues suite a l’effondrement d’une habitation précaire à la cité des oiseaux a Rais Hamidou causé par un glissement de terrain et qui a fait trois morts, deux jeunes de 17 et 18 ans et une personne de 30 ans, a précisé le chargé de l’information au niveau de la direction de wilaya de la Protection civile, le lieutenant Benkhalfallah Khaled.

L’opération a nécessité l’intervention des éléments du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux et de la brigade cynotechnique ainsi que la mobilisation de plus de 30 pompiers, cinq camions et une ambulance.

Les opérations de recherche se poursuivent pour trouver d’autres éventuelles victimes, même si des témoins ont indiqué que seules les trois victimes, dont les corps ont été retirés se trouvaient a l’intérieur du lieu de la catastrophe, selon la même source.

Le bilan s’alourdit. Six personnes sont décédées suite a ces intempéries ayant frappé la capitale, sachant que trois personnes ont péri 48 heures plus tôt à Bologhine suite a l’effondrement d’un immeuble.

Effondrement d’un immeuble a Bologhine: 3 morts et 2 blessés sont a déplorer

Un immeuble s’est effondré a 16h15 au niveau de la Rue 189 Abdelkader Ziar dans la commune de Bologhine a Alger. Au moins trois morts et deux blessés sont a déplorer selon un bilan de la Protection civile.

Trois corps sans vie ont été retrouvés, mardi soir, par la Protection civile, sous les décombres d’un immeuble qui s’est effondré a la rue Abdelkader Ziar, dans la commune de Bologhine, suite a un glissement de terrain provoqué par les fortes précipitations.

«Un immeuble R+1 s’est effondré vers 16h15 au niveau de la Rue 189 Abdelkader Ziar dans la commune de Bologhine», affirme le lieutenant Benkhalfallah Khaled de Protection civile.

Le chargé de l’information au niveau de la direction de wilaya de la Protection civile précise que les unités secondaires de la protection civile de Bologhine et Bab El Oued et les agents de l’unité principale se sont dépêchés sur les lieux de l’accident.

L’Office national de météorologie a mis en garde dans un bulletin météorologique spécial contre de fortes pluies parfois sous forme d’averses orageuses depuis la nuit de lundi (hier), précisant que les quantités de pluie prévues sont estimées entre 40 et 60 mm et pourraient atteindre ou dépasser les 80 mm sur les wilayas côtières.

Perturbation de la circulation routière, plusieurs routes coupées

Les intempéries enregistrées dans plusieurs régions du nord du pays ont causé une perturbation de la circulation routière au niveau de plusieurs axes a Alger en raison de la montée des eaux de pluies, ont indiqué, mardi, les services de la Gendarmerie nationale (GN) dans un communiqué.

A l’autoroute est-ouest, une difficulté de circulation a été observée au niveau de la station-service de Tassala El Merdja en direction de la wilaya de Blida en raison de la montée des eaux de pluie. Les éléments de la brigade de la sécurité routière sont intervenus pour faciliter la circulation routière.

Même constat a l’entrée de la commune de Birtouta où les éléments de la brigade territoriale de la GN sont intervenus pour décongestionner le trafic routier.

Au niveau de la voie express ouest, les pluies ont entraîné le blocage de l’axe distant de 500 mètres de l’échangeur de Mahelma, ainsi que la voie express sud au niveau du même échangeur dans les deux sens.

Un embouteillage a été constaté a Dar El Beida au niveau de l’autoroute est-ouest près de l’aéroport Houari Boumediene en raison également des montées des eaux.

Fermeture de la rocade reliant Baba Hassan et Ouled Fayet

Les intempéries ont causé également la fermeture de la rocade reliant Baba Hassan et Ouled Fayet au niveau de l’échangeur de Tipaza-Zeralda.

Le Commandement de la GN appelle tous les usagers de la route a respecter le code de la route et a faire preuve de prudence et de vigilance, mettant a leur disposition le numéro vert 1055 et sa page “Tariki” sur Facebook.