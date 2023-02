FAF: vers la création de l’Union des académies privées nationales 

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) compte créer l’Union des académies privées nationales dans le but de promouvoir et renforcer la pratique de base, indique lundi l’instance fédérale sur son site officiel.

Cette annonce a été faite à l’issue de la réunion de la direction technique nationale (DTN), représentée par son directeur national, Mustapha Biskri, avec les représentants des académies privées d’Alger, en vue de répertorier toutes ces structures exerçant au niveau de la capitale et ce dans le but de promouvoir et renforcer la pratique de base.

Cette expérience, qui intéresse les catégories d’âge de 6 à 11 ans aussi bien garçons que filles, sera généralisée au niveau national pour aller vers la création de l’Union des académies privées nationales, précise l’instance fédérale. Dans le même contexte, des championnats de Wilaya et nationaux sont en cours de lancement dans ces catégories d’âge, a conclu la FAF.