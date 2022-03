France: 60% de femmes victimes d’harcèlement au travail

Mercredi 30 mars, une loi d’août dernier entrera en vigueur dans les entreprises. Elle prévoit que des propos répétés et des comportements a connotation sexiste seront susceptibles d’être qualifiés de « harcèlement sexuel ». Or, qui dit harcèlement sexuel dit poursuites pénales. Ainsi, les blagues a caractère sexuel, les comportements sexistes, peuvent donc avoir de lourdes conséquences pour leurs auteurs.

Le sexisme est un langage ou un comportement qui crée un environnement offensant, hostile, dégradant ou humiliant. De nombreux salariés français y sont également soumis. Selon la dernière enquête réalisée par le cabinet Ekilibre Conseil avec OpinionWay, pas moins de 60% des salariés, publics comme privés, ont déja été exposés au moins une fois a des comportements sexistes ou sexuels dans le cadre de leur travail. Les trois quarts des répondants estiment que ce phénomène n’a pas tendance a diminuer, et au contraire, pour 14% que le phénomène est en augmentation. Pour près des deux tiers des victimes de ces propos sexistes ou comportements a connotation sexuelle, cela vient directement des collègues.

Parmi les types d’actions, il y a surtout les blagues inappropriées. 47% des répondants disent entendre des blagues a connotation sexuelle. Mais cela peut aller plus loin. 14% des personnes interrogées ont fait l’objet de regards insistants sur une partie de leur corps, de sifflements, de gestes ou de bruits grossiers a connotation sexuelle. Les femmes sont, sans surprise, trois fois plus exposées que les hommes a ce type de comportement.

Il y a pire : 10 % des personnes interrogées ont fait l’objet d’une demande d’acte a caractère sexuel. Et 6% d’entre eux ont fait l’objet de contacts sans consentement. Clairement une agression sexuelle. Une grande partie des victimes, 40%, avouent ne pas avoir su comment réagir. Mais lorsqu’on leur demande ce qu’il faut faire pour lutter contre ce phénomène, beaucoup estiment que l’entreprise doit avoir une politique claire sur le sujet, avec des référents formés a ces questions et des procédures pouvant accueillir des alertes.