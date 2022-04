Illizi: le centre de traitement de gaz opérationnel a cette date

Le groupe Sonatrach a affirmé mercredi dans un communiqué que le centre de traitement de gaz de la wilaya d’Illizi entrera en service avec une capacité de 12 millions M3/par jour avant la fin du premier trimestre 2023.

Le PDG de Sonatrach Toufik Hakkar a effectué mercredi une visite de travail et d’inspection dans la région d’In Amenas, dans la wilaya d’Illizi, pour le suivi de plusieurs projets, dont celui d’Ain Tsila-Isarene, qui est un projet de réalisation d’un centre de traitement de gaz d’une capacité de 12 millions M3/ par jour pour produire plus de 10 millions M3 de gaz naturel par jour et 3400 tonnes/ jour de condensat et de gaz de pétrole liquéfié (GPL), a indiqué le communiqué.

Pour réaliser ce projet, dont le taux de réalisation a atteint 80%, Sonatrach a programmé le forage de 120 puits dont 30 sont nécessaires pour le démarrage de la production, ainsi que l’installation de plus de 360 km de canalisations pour le transport et la commercialisation de la production.

Accompagné d’une délégation des cadres dirigeants du groupe, le Pdg de Sonatrach a inspecté les travaux de construction de la base de vie d’Izarene d’une capacité d’accueil de 220 chambres et des structures de détente.

Il s’est rendu ensuite a la région d’Ohanet en vue d’inspecter la cadence de réalisation du projet du Centre de traitement du gaz Tinrhert-Ohanet dans la même wilaya, où les travaux ont atteint une avancée notable de 97%, et sa réception est prévue en juin 2022.

Ce centre réalisera une production de 4,6 millions de mètres cubes/jour et 1200 tonnes/jour de condensat et de GPL. A cet effet, il sera procédé au raccordement de 36 puits au réseau de canalisations sur 380 km.

Ces projets de développement dans la wilaya d’Illizi “devront accroître a l’avenir les capacités de production du gaz naturel pour Sonatrach et contribueront a l’augmentation des approvisionnements au niveau du marché national et internationale”.