La Chine appelle sa population à stocker la nourriture

Lundi 1er novembre, le gouvernement chinois a appelé les habitants a faire des réserves de nourriture.

Un avis affiché sur le site internet du ministère du Commerce invite “les ménages a stocker une certaine quantité de produits de première nécessité afin de faire face aux besoins quotidiens et aux cas d’urgence”.

De son côté, le ministère demande aux différentes autorités locales de faciliter la production agricole et les flux d’approvisionnement, a surveiller les réserves de viande et de légumes et a maintenir la stabilité des prix.

Un appel qui intervient après des intempéries et au moment où le pays connaît un regain limité de l’épidémie de Covid-19.