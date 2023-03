La CNR dévoile le calendrier de versement des retraites avec augmentation

La Caisse nationale des retraites (CNR) a communiqué son calendrier exceptionnel de paiement des pensions de retraite avec l’augmentation décidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

La CNR a fait savoir que la date de versement des retraites sera avancée exceptionnellement à l’occasion du mois de Ramadhan 2023.

Ainsi, les pensions seront versées le 18 mars au lieu des 21 et 22 de chaque mois, le 19 au lieu des 23 et 24 et le 20 mars au lieu des 25 et 26 de chaque mois.

Les versements opérés les 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de chaque mois restent en revanche inchangés, a affirmé la même source.