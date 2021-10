La liste des “normalisateurs” s’allongerait avec l’adhésion de la Tunisie!

Selon un ministre israélien

Un ministre israélien prétend que la Tunisie et autres pays musulmans de la région s’apprêtaient a signer l’accord de normalisation avec l’entité sioniste dans le cadre de ce qui est appelé “une nouvelle union régionale et moyen-orientale”.

“Je vois, a indiqué un responsable israélien dans un entretien a un site d’informations émirati, a long terme que tous les pays du Moyen-Orient s’allieront a une nouvelle union régionale et moyen-orientale”.

Et le même responsable de poursuivre: “A l’instar des Emirats arabes unis, l’Egypte et la Jordanie qui ont intégré cette union, d’autres pays pourraient leur emboîter le pas en l’occurrence le Sultanat d’Oman, la Tunisie, le Qatar et la Malaisie…Tous les pays pourraient d’ailleurs signer l’accord de paix avec Israël”.

“Nous souhaitons que la guerre civile prenne fin en Syrie et que le peuple syrien renoue avec l’espoir, la joie et l’amour de la vie, a-t-il dit. Je suis persuadé qu’une fois le calme soit rétabli, les choses iront dans le sens de ce qui bénéficiera a tous les peuples de la région”.

A la question sur le rejet populaire de la normalisation exprimé par les peuples arabes et musulmans, ce ministre israélien d’origine arabe estime que “Le consensus et la paix profiteront a tous les pays de la région. La perte est en revanche considérable en l’absence d’un accord de paix”.