D’après le journal de la Défense russe, Voennaya Mysl, la Russie envisage d’utiliser des armes nucléaires pour parer à une attaque potentielle des États-Unis.

Selon un rapport publié dans le journal de la Défense russe, Voennaya Mysl (littéralement « Pensée militaire » en français), et relayé mercredi par l’agence de presse russe RIA, les États-Unis seraient inquiets de perdre « leur domination sur le monde ». Ils auraient, en conséquence, « apparemment » prévu de frapper la Russie pour la neutraliser, peut-on lire dans les colonnes du JDD. Pour contrer cette potentielle attaque, Moscou développe « activement une forme prometteuse d’utilisation stratégique des forces armées russes – une opération spéciale », rapporte RIA, leur AFP local. Cela « présuppose l’utilisation d’armes stratégiques offensives et défensives modernes, nucléaires et non nucléaires, en tenant compte des dernières technologies militaires ».

Ce même rapport ajoute que l’armée de Vladimir Poutine doit être en mesure de montrer aux États-Unis qu’ils ne pourraient pas paralyser leur système de missiles nucléaires et qu’ils ne seraient pas en mesure d’entraver leurs représailles.

Moscou a accusé février dernier l’Europe de vouloir anéantir la Russie jeudi, la comparant aux nazis, au moment même où la présidente allemande de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, arrivait à Kiev en vue d’un sommet.