Lamamra: “Les relations avec Paris sont dans une phase ascendante”

Le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a dit que les relations entre l’Algérie et la France sont “dans une phase ascendante”.

Invité exceptionnel de RFI et France 24, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, affirme qu’au sujet de la situation au Mali, “la communauté internationale n’a aucun intérêt a rester divisée alors que les groupes terroristes savent harmoniser leurs actions”.

Dans son entretien a RFI et France 24, Ramtane Lamamra espère qu’il y a “encore de l’espace pour la raison et pour que des démarches laissent la place a la communauté internationale afin qu’elle assume ses responsabilités”. Et il annonce que l’Algérie est prête a organiser un dialogue fraternel entre le Mali et la Cédéao. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne constate qu’après leur brouille d’octobre 2021, l’Algérie et la France sont “dans une phase ascendante, laborieusement ascendante”. Il n’exclut pas que l’Algérie autorise a nouveau le survol de son territoire par des avions militaires français.

Le chef de la diplomatie algérienne appelle de ses vœux les autorités françaises a mieux traiter les Algériens menacés d’expulsion, niant que son pays refuse d’accueillir ses ressortissants. Il regrette l’appel d’Emmanuel Macron a ce que les autorités algériennes reconnaissent le massacre d’Européens a Oran en juillet 1962, soulignant que c’est aux historiens de se pencher sur ces questions. Il dit espérer un geste de la France, notamment de restitution d’archives ou d’objets.

Le chef de la diplomatie algérienne critique l’attitude belliqueuse du Maroc, affirmant que le royaume chérifien met en danger la région en y faisant jouer un rôle a Israël. Selon lui, l’Algérie ne commencera pas une guerre contre son voisin mais agira en légitime défense. Ramtane Lamamra regrette la reconnaissance par l’ancien président américain Donald Trump de la marocanité du Sahara, mais relativise la décision de l’administration Biden de ne pas revenir sur cette position.

Le ministre appelle a une solution diplomatique et africaine a la crise sahélienne, tout en souhaitant une meilleure coordination avec les acteurs internationaux. Il réaffirme que l’Algérie a proposé a la junte malienne une transition d’une durée maximale de 16 mois, soutenue par l’UA. Et attend que des négociations s’ouvrent sur cette base.

Ramtane Lamamra assure que le sommet de la Ligue arabe qui devait se tenir en mars en Algérie s’y tiendra bien, laissant entendre que la date symbolique du 1er novembre sera proposée aux dirigeants de la Ligue. Il accuse enfin le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki, de “faute” pour avoir décidé, sans consultation, d’octroyer le statut d’observateur a l’UA.