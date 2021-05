Le Cuba célèbre l’envoi de la 1e délégation médicale en Algérie

58 ans après

Le Cuba célèbre le 58e anniversaire de l’envoi de la première délégation médicale en Algérie après le célèbre discours prononcé par le président Fidel Castro.

Le dirigeant cubain a lancé appel a contribuer a soigner les Algériens et pallier au départ des personnels de santé français.

Le 23 mai 1963, le Cuba a dépêché une délégation médicale composée de 54 professionnels de la Santé a bord d’un avion cubain “Cubana de Aviación”. Il s’agit de 29 médecins, 4 dentistes, 14 infirmiers et 7 techniciens de santé.

Avant l’arrivée de la délégation cubaine, Ahmed Ben Bella –alors chef de gouvernement- s’est envolé a New York pour participer a la cérémonie de l’adhésion de l’Algérie a l’ONU.

Le lendemain, Ben Bella s’est rendu a aux Îles des Caraïbes où il a été reçu a l’aéroport international José-Martí par le leader révolutionnaire cubain Fidel Castro.

Quelques heures après la visite de Ben Bella, Fidel Castro a prononcé un discours a l’occasion de l’ouverture d’une école de médecin a La Havane dans lequel il proposé d’envoyer une délégation médicale en Algérie. Celle-ci souffrait d’un manque criant des cadres de santé accentué par le départ massif des médecins français.

“La plupart des médecins en Algérie étaient des Français et beaucoup d’entre eux ont quitté le pays et laissé derrière eux des millions d’Algériens confrontés a de multiples maladies. L’Algérie est plus peuplée que le Cuba (+ de 4 millions d’ames) mais ne dispose que d’un tiers de médecins que compte notre pays, voire moins…”, a déclaré Castro.

“C’est pourquoi, a-t-il ajouté, j’ai demandé aux étudiants en médecine que nous avons besoin de 50 médecins bénévoles a envoyer en Algérie”.

Les mots du dirigeant cubain ont trouvé écho auprès de nombreux médecins qui s’étaient dit prêts a venir apporter leur contribution aux Algériens.