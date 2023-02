Le geste élégant d’un arbitre après un hommage de Kudus à son compatriote Atsu (VIDEO)

L’arbitre néerlandais Pol van Boekel n’a pas sanctionné d’un carton jaune l’ailier de l’Ajax Mohammed Kudus dimanche face au Sparta Rotterdam après que ce dernier a retiré son maillot pour rendre hommage à son compatriote ghanéen Christian Atsu, décédé dans le séisme qui a frappé la Turquie le 6 février.

Qui a dit qu’on ne parlait qu’en mal des arbitres? Aux Pays-Bas, Pol van Boekel a montré que les hommes en noir étaient capables de faire preuve de discernement en n’appliquant pas, exceptionnellement, certaines règles. Ce fut le cas dimanche lors du match de la 22e journée d’Eredivise Ajax-Sparta Rotterdam (4-0).

Auteur du 4eme but sur un sublime coup franc, Mohammed Kudus a dédié son bijou à son compatriote Christian Atsu, décédé à l’âge de 31 ans dans le séisme qui frappé la Turquie et la Syrie le 6 février et dont le corps a été retrouvé samedi à Antakya, après deux semaines de recherche.

“Il comprenait cette situation qui dépasse le cadre du football”

Le visage fermé, Mohammed Kudus a couru vers le poteau de corner en soulevant son maillot pour le glisser au-dessus de sa tête. Un geste pour montrer son message écrit sur son t-shirt blanc: “RIP Atsu”. Selon le règlement, le joueur de l’Ajax aurait dû écoper d’un carton jaune pour avoir retiré son maillot. Mais Pol van Boekel a expliqué à Mohammed Kudus pourquoi il ne l’a pas sanctionné: “Il y a des règles mais cela va au-delà du football. On parle de vies et de morts. L’arbitre m’a dit que ce n’était pas autorisé (de retirer son maillot) mais qu’il comprenait cette situation qui dépasse le cadre du football”, a expliqué le Ghanéen de 22 ans au micro de ESPN, selon BFMTV.

“Je n’ai jamais joué avec lui mais je l’ai vu jouer et j’ai beaucoup appris en le regardant, a poursuivi Kudus au sujet de l’ancien joueur de Chelsea. Il m’a conseillé à plusieurs reprises. J’ai joué pour lui. Et même si je n’avais pas marqué, j’aurais quand même montré mon t-shirt après le match pour apporter mon soutien et présenter mes condoléances à sa famille et toutes celles qui ont perdu un proche dans ce séisme.”