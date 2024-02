Le premier avion de combat turc KAAN a réalisé avec succès son premier vol

L’avion de combat turc KAAN a effectué avec succès son premier vol.

KAAN, l’un des projets technologiques les plus importants de Türkiye, réalisé par Turkish Aerospace Industries sous la coordination de la présidence des industries de défense, a effectué son premier vol ce mercredi matin.

Avant le vol, le KAAN a effectué des tests sur le siège éjectable, des tests statiques sur toute la longueur, des tests d’inertie et des tests statiques sur les surfaces de contrôle, des tests de largage du train d’atterrissage, des tests du système avionique dans le laboratoire d’intégration des systèmes, des tests de carburant, et enfin des tests de roulage lent et rapide sur la piste d’atterrissage.

🛫 Le premier avion de combat turc KAAN a effectué avec succès son premier vol dans la matinée de ce mercredi. 🇹🇷 Avec KAAN, la Türkiye fera partie des pays disposant d’un avion de combat de 5ème génération.

Dans la matinée, le KAAN a repris la piste de l’aérodrome de Mürted, à Ankara, a démarré son moteur et a décollé pour la première fois.

Le pilote Barbaros Demirbas était aux commandes pendant le premier vol du KAAN.

Avec l’avion de combat KAAN, la Türkiye sera l’un des cinq pays à pouvoir produire des avions de ce niveau (5e génération).

Le KAAN pourra coopérer avec des plates-formes telles que les véhicules aériens sans pilote, l’alerte et le contrôle aériens et d’autres éléments dont l’acquisition est prévue.

Le KAAN sera capable de mener des combats aériens avec des armes de nouvelle génération et des frappes de précision à partir d’affûts d’armes internes à une vitesse supersonique, et fournira une puissance de combat accrue avec le soutien de l’intelligence artificielle et des réseaux neuronaux.