“Le voile, une question hystérique en France”, selon Chems-eddine Hafiz

“La voile est devenue complètement hystérique en France”, a déclaré le recteur de la Grande mosquée de Paris Chems-eddine Mohamed Hafiz.

“Je crois que lorsqu’une femme est croyante, elle doit tenir compte de la société dans laquelle elle vit”, a expliqué le recteur de la Grande mosquée de Paris sur RTL.

Périodiquement, en France, la question du port du voile islamique s’immisce dans le débat. “Aujourd’hui, malheureusement, la question du voile est devenue une question complètement hystérique en France. Et je crois que lorsqu’une femme est croyante, elle doit tenir compte également de la société dans laquelle elle vit”, explique Chems-eddine Mohamed Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris.

“Il y a un principe qui existe depuis 14 siècles en islam, c’est la notion de nécessité, la notion de contrainte. C’est-à-dire que lorsqu’une femme ne peut pas, pour des raisons diverses et variées, porter un foulard, il faut qu’elle l’enlève. Ça ne veut pas dire qu’elle va perdre sa foi et qu’elle n’est plus musulmane”, poursuit Chems-eddine Mohamed Hafiz.

“Regardez, dans des pays musulmans aujourd’hui, est-ce qu’il y a des femmes qui portent le voile lorsqu’elles font des compétitions sportives? Non”, lance-t-il, faisant référence à la joueuse de basket française, exclue lors d’une compétition dans le nord de la France car elle refusait de retirer son hijab.