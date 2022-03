Livraison de 32.000 logements toutes formules confondues

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a lancé ,samedi a Alger, l’opération de distribution de plus de 32.000 unités de logement, toutes formules confondues, a travers tout le territoire national.

Ont assisté a cette opération, qui coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de la Fête de la Victoire, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, le wali d’Alger ainsi que le directeur de l’Agence de l’amélioration et du développement du logement (AADL).

Dans ce cadre, près de 7.000 logements ont été livrés au niveau de la capitale, dans les quartiers de Sidi Abdallah, Faizi, Bousmail, Bouinan, Reghaïa, Saoula et Ouled Fayet.

A cette occasion, le ministre a annoncé le lancement, a compter de ce samedi, de l’opération de remise des décisions de pré-affectation des logements au profit de 40.000 souscripteurs au programme “AADL 2” a travers le pays, dont 10.000 souscripteurs a Alger via la plateforme électronique de l’AADL.