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Pluies orageuses et grêle ce mardi à partir de 12h dans 17 wilayas

Echoroukonline
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Pluies orageuses et grêle ce mardi à partir de 12h dans 17 wilayas

L’Office nationale de la météorologie a annoncé de fortes pluies orageuses, localement intenses, et de la grêle dans plusieurs wilayas du sud du pays, ce mardi.

Selon un Bulletin météorologique spécial (BMS), des pluies accompagnées de chutes de grêle, avec des cumuls pouvant atteindre localement 40 mm, sont prévues à partir de ce mardi à 12h jusqu’à mercredi à 15h, dans les wilayas de Ouargla, El Meniaa, In Salah, Béni Abbès, Adrar, Timimoun, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Par ailleurs, les services météorologiques mettent en garde contre de fortes précipitations orageuses, accompagnées de grêle, avec des cumuls dépassant 30 mm, à partir de ce mardi à 12h jusqu’à mercredi à 3h du matin.

Cette alerte concerne les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Touggourt, El Oued, Illizi et Ghardaïa.

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