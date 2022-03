Pour entrer en Algérie, les mesures sanitaires liées au Covid désormais allégées

Les autorités algériennes ont décidé d’alléger les mesures sanitaires appliquées aux voyageurs au niveau des points d’entrée sur le territoire national, c’est-a-dire les aéroports, les ports et les frontières terrestres.

“En application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a arrêté les mesures d’allègement du dispositif sanitaire relatif aux conditions sanitaires applicables aux voyageurs au niveau des points d’entrée sur le territoire national (aéroports, ports et frontières terrestres)”, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Force est de préciser que ces mesures entreront en vigueur dès ce dimanche 20 mars 2022.

Il s’agit entre autres de:

– Présenter un pass vaccinal datant de moins de neuf (9) mois

– Présenter un test PCR-RT négatif de moins de 72 heures pour les personnes non-vaccinées

–Le test antigénique n’est plus exigé a l’arrivée.

Notons également que ce dispositif demeure adaptable en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.