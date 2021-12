Valérie Pécresse est en mesure de battre Emmanuel Macron a l’élection présidentielle d’avril prochain, montre un sondage de l’institut Elabe publié mardi par BFM et L’Express.

La présidente du conseil régional d’Ile-de-France, désignée candidate des Républicains samedi, devancerait le président sortant, qui n’est pas officiellement candidat, avec 52% des voix contre 48%, selon cette enquête.

Au premier tour, Emmanuel Macron arrive en tête des intentions de vote mesurées par ce sondage avec 23% et Valérie Pécresse le talonne avec 20%, onze points de plus que lors de précédents sondages Elabe.

Ils sont suivis des deux candidats d’extrême droite Marine Le Pen et Eric Zemmour, crédités respectivement de 15 et 14%, les candidats de gauche Jean-Luc Mélenchon (8%) et Yannick Jadot (7%) arrivant loin derrière.