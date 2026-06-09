Profanation de l’emblème national: Deux individus condamnés à sept ans de prison ferme

Animant une conférence de presse, le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, Abdelfatah Kadri, a indiqué que “conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale, le parquet de la République du tribunal de Bir Mourad Raïs informe l’opinion publique que, suite aux informations et aux images, partagées massivement, montrant un individu piétinant et marchant sur le drapeau national, posé à même le sol avec la mention “Vive l’Algérie, gloire et éternité à nos valeureux martyrs”, lors d’une soirée organisée dans un hôtel de la capitale, une enquête a été immédiatement ouverte”.

Le procureur de la République a précisé que, dès la diffusion de la vidéo, “des instructions fermes ont été données pour l’ouverture d’une enquête sur les faits, l’interpellation de toutes les personnes impliquées et leur présentation devant le parquet dès la finalisation de l’enquête”.

“L’enquête s’est soldée par l’arrestation de deux individus : les dénommés “Khamer Abderrahmane” et “Ablila El Mehdi Sami”, impliqués dans les faits”, a-t-il ajouté, précisant que “le dénommé “Khamer Abderrahmane”, connu comme étant “tiktokeur” en Algérie, avait organisé une soirée dans un hôtel de la capitale dans le cadre de compétitions réunissant des utilisateurs de cette plateforme”.

“Lors des préparatifs de cette soirée, le dénommé +Ablila El Mehdi Sami+ a posé le drapeau national à même le sol dans le hall de l’hôtel et dès le début de l’événement, le dénommé “Khamer Abderrahmane” s’est dirigé vers l’endroit où était posé le drapeau national et l’a piétiné”, a-t-il poursuivi, ajoutant que “ces faits ont été documentés par les caméras des personnes présentes ainsi que par les caméras de vidéosurveillance de l’hôtel”.

“Toutes les parties ont été entendues par la brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Sûreté nationale, avant d’être présentées, ce jour, devant le parquet. Des poursuites ont alors été engagées contre “Khamer Abderrahmane” et “Ablila El Mehdi Sami” pour profanation volontaire de l’emblème national, conformément aux dispositions de l’article 160 bis du Code pénal, lequel dispose que +quiconque déchire, mutile ou profane volontairement et publiquement l’emblème national est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans+”, a-t-il encore précisé.

Les deux mis en cause ont ensuite été renvoyés devant le tribunal selon la procédure de comparution immédiate. Le jugement rendu le même jour les a reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont été condamnés à une peine de sept ans d’emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt, a conclu le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs.