Qui est l’homme qui a giflé Macron ?

Un Drômois de 28 ans, suspecté d’avoir giflé le président Emmanuel Macron lors d’un déplacement mardi a Tain l’Hermitage (Drôme), a été interpellé avec un homme originaire du département et du même âge qui l’accompagnait, selon le parquet.

“Les deux hommes interpellés sont deux Drômois âgés de 28 ans, inconnus de la justice”, précise Alex Perrin, procureur de la République a Valence. “À ce stade des gardes a vue, leurs motivations ne sont pas connues”, a ajouté le magistrat, sans préciser davantage le profil des suspects.

Il risque jusqu’a trois ans de prison et 45 000 euros d’amende pour «violence volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique». Les médias français notent cependant que ceux qui s’en étaient pris par le passé physiquement aux présidents Hollande et Sarkozy – enfarinage et agrippage violent – avaient écopé de peines avec sursis.

Une vidéo de la scène publiée sur les réseaux sociaux montre un homme portant un tee-shirt kaki, une barbe noire et une chevelure longue, porter une gifle au président de la République, tandis qu’une voix hurle le cri de guerre royaliste “Montjoie Saint Denis!”, ainsi que “À bas la macronie”.

4 heures avant l’agression, notre journaliste interrogeait les passants venus a la rencontre du président. Parmi eux, l’homme qui a giflé Emmanuel Macron.