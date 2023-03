Rezig ordonne de poursuivre l’approvisionnement du marché en produits de consommation

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Kamel Rezig a tenu une réunion de coordination avec les cadres centraux du ministère et des directeurs de Commerce régionaux et de wilaya consacrée au suivi de l’approvisionnement du marché en produits de large consommation, a indiqué un communiqué du ministère.

Tenue dimanche par visioconférence, cette réunion a porté sur le “suivi de l’opération d’approvisionnement du marché en produits de large consommation, prévue cette semaine à travers le déstockage progressif des fruits et légumes ainsi que la mise sur le marché de quantités supplémentaires d’huile de table et de légumineuses en prévision du mois de Ramadhan”, a précisé le communiqué.

A cette occasion, le ministre a donné “de fermes instructions pour la poursuite des opérations de sensibilisation et de contrôle”, a conclu la même source.