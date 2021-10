Seaal annonce des coupures d’eau de deux jours

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) annonce une nouvelle coupure dans la distribution d’eau dans 21 communes de la capitale durant deux (02) jours.

En effet, et selon un communiqué de Seaal, 21 communes de la capitale vont connaitre une perturbation dans leur alimentation en eau potable pendant les deux prochains jours, a savoir le 20 et le 21 octobre.

Il s’agit d’une perturbation due aux travaux entrepris au niveau de la station de désalinisation de l’eau de mer a cap Djanet.

En outre, on retrouve 21 communes qui seront touchées dans diverses régions de la capitale. Elles seront principalement localisées sur la côte Est, mais pas que. Par conséquent, d’après le communiqué, il s’agit de : Reghaia, Rouiba, Heraoua, Ain Taya, El Marsa, Bordj El Bahri, Bordj El Kiffan, Dar El Beida, Bab Ezzouar et Mohammadia.

On compte notamment dans cette liste : Oued Smar, El Harrach, Eucalyptus, El Magharia, Bourouba, Hussein Dey et Gué de Constantine. Mais aussi : Bir Mourad Raïs, Bir Khadem, Kouba et enfin Saoula. Conséquemment, ces dites communes seront privées d’eau durant la période des travaux.