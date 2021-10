Sur fond de crise avec Rabat, Moscou reçoit une délégation du Front Polisario

Sur fond de crise entre Moscou et Rabat, Mikhaël Bogdanov, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique et vice-ministre des affaires étrangères a reçu a Moscou une délégation du Front Polisario.

Elle est composée de l’envoyé spécial du SG du Front Polisario, Abi Bouchraya Bachir, le coordinateur des relations avec la Minurso, Sidi Mohamed Omar et le représentant du Polisario a Moscou, Ali Salem Mohamed Fadhel qui a transmis au responsable russe les salutations du président Brahim Ghali et la disposition constante de la formation politique a mener des pourparlers et parvenir a une solution pacifique au conflit.

Dans une déclaration a l’APS, Abi Bouchraya a indiqué que cette rencontre périodique intervenait dans un climat spécial marqué par le retour de la guerre et le changement radical de la situation suite aux actions irresponsables du royaume du Maroc, a l’origine de l’effondrement du plan de paix.

Un échange de vues sur les perspectives du règlement au Sahara occidental a eu lieu durant cette rencontre, tenue la veille des délibérations du Conseil de sécurité après réception du rapport soumis par le SG de l’ONU, Antonio Guterres sur la situation au Sahara occidental et a l’ombre des préparatifs entamés par le Conseil en vue d’adopter une nouvelle résolution sur le mandat de la Minurso.

La délégation du Front Polisario a fait part de la situation “inadmissible” qui prévaut dans les territoires occupés et qui, a-t-il expliqué, exige une intervention rapide du Conseil de sécurité, censé déterminer la partie responsable dans la violation du cessez-le-feu et la condamner.

Le responsable russe a exprimé le soutien de son pays aux efforts onusiens pour résoudre le conflit entre les deux parties conformément a la légalité et au droit internationaux.