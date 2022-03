Une source diplomatique:”Blinken n’a évoqué a aucun moment la réouverture du gazoduc Maghreb-Europe”

Une source diplomatique algérienne a dévoilé a Echorouk News les points importants abordés lors de la visite du secrétaire d’Etat américain en Algérie, a savoir notamment les relations bilatérales, l’énergie, la guerre en Ukraine et le Sahara occidental.

Selon notre source, les entretiens entre les deux parties se sont déroulés dans une atmosphère cordiale et constructive.

Contrairement a ce que prétend la presse marocaine quant au sujet de la réouverture du gazoduc reliant l’Algérie a l’Europe via le Maroc, notre source a nié que cette question soit évoquée par le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Algérie, ou par son adjointe Wendy Sherman.

“Cela a été dit également lors de la visite en Algérie de la secrétaire d’Etat adjointe Wendy Sherman. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken n’a évoqué a aucun moment la réouverture du gazoduc contrairement aux spéculations de certains médias marocains”, a fait savoir la même source.

S’agissant du dossier sahraoui, Blinken a réitéré, selon notre source, le soutien de son pays au processus politique des Nations Unies et aussi “les efforts de l’envoyé personnel onusien Staffan de Mistura”.

Pour ce qui est de la situation qui prévaut en Ukraine, le diplomate algérien a affirmé que le volet humain de la crise a été évoqué tout comme son impact sur les questions liées a la sécurité alimentaire.

Lamamra s’entretient avec son homologue américain Antony Blinken

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu mercredi a Alger avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, qui a entamé plus tôt dans la journée une visite en Algérie.

“Je suis heureux de la séance de travail fructueuse que j’ai eu aujourd’hui [mercredi, ndlr]avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. Nos entretiens ont porté sur les opportunités prometteuses pour consolider le partenariat bilatéral entre nos deux pays et renforcer notre engagement en matière de la promotion de la paix et de la stabilité tant au plan régional qu’international conformément a nos valeurs et nos intérêts communs”, a indiqué le chef de la diplomatie algérienne sur Twitter.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est arrivé ,ce mercredi 30 mars 2022, a Alger après une tournée en Palestine occupée et au Maroc.

Antony Blinken a été accueilli a son arrivée a l’aéroport international d’Alger par des responsables du ministère des Affaires étrangères et par l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie Elizabeth Moore Aubin.

Samedi dernier, le secrétaire d’Etat américain s’est rendu dans territoires palestiniens occupés où il a pris part a une rencontre aux côtés des ministres arabes des affaires étrangères de quatre pays, a savoir le Maroc, l’Egypte, les Emirats arabes unis et le Bahreïn et celui de l’occupant israélien.