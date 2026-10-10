« Une tache indélébile »… Trump s’indigne de ne pas avoir reçu le Nobel de la paix

Donald Trump s’est indigné vendredi de n’avoir pas reçu le prix Nobel de la paix, en disant qu’il n’avait « jamais entendu parler » de la nouvelle lauréate, Navi Pillay.

« Les États-Unis, représentés par moi-même, votre président, auraient dû recevoir le prix Nobel de la paix, mais cela n’a pas été le cas », a dit le président américain pendant un meeting à Syracuse (nord-est).

« C’est une tache indélébile sur la Norvège et les gens qui ont pris cette décision honteuse et embarrassante. Le prix Nobel de la paix a été discrédité à jamais par une poignée d’idéologues radicaux qui sont contre la démocratie et qui sont en réalité des ennemis de la civilisation », a-t-il encore déclaré.

Le républicain de 80 ans, qui a déclenché une guerre contre l’Iran et fait capturer l’ancien dirigeant du Venezuela Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines, a une nouvelle fois assuré qu’il méritait la distinction pour avoir réglé huit conflits, un chiffre largement fantaisiste.

De son côté, la lauréate du prix s’est autorisé une petite pique au président américain. « Si vous applaudissez un peu trop fort, je partagerai peut-être le prix avec Trump », a lancé Navi Pillay peu après sa victoire. Une référence à la Nobel de la paix 2025, la cheffe de l’opposition vénézuélienne María Corina Machado, qui avait donné sa médaille d’or au président américain, à la grande satisfaction de ce dernier et malgré un recadrage du comité Nobel.

Cela n’a pas empêché le dirigeant républicain de traiter par la suite au Venezuela avec Delcy Rodriguez, ancienne vice-présidente du dirigeant déchu Nicolas Maduro. Donald Trump s’est en partie consolé en devenant en décembre 2025 le premier lauréat d’un prix de la paix de la FIFA, une récompense qui a attiré force quolibets de ses opposants.

Le président américain n’a pas été le seul à râler contre la remise du prix à Navi Pillay. Le choix de cette juriste qui a présidé la Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU qui a affirmé qu’Israël commettait un génocide à Gaza a évidemment été critiqué par l’entité sioniste. « Le Comité Nobel a perdu sa boussole morale », a pesté Benjamin Netanyahu, assurant qu’« il a décerné sa plus haute distinction à une sectaire [qui a contribué à] la diabolisation des juifs ».