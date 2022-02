vidéos: Une violente bagarre éclate en plein vol Paris-Cayenne

Les images font le tour des réseaux sociaux. Trois hommes déclenchent une violente bagarre pour une raison inconnue a bord d’un avion d’Air Caraïbes qui reliait Orly a Cayenne. Des passagers et des membres de l’équipage ont même dû intervenir. Les coupables sont maintenant placés en garde a vue.

Le vol Paris-Cayenne du 11 février a été marqué par une violente bagarre. Plusieurs vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Ces images filmées a bord d’un AR 570 d’Air Caraïbes montrent trois individus échanger des coups de pied alors que des membres de l’équipage et des passagers essaient de les séparer.

“Certains clients ont aidé notre équipage a contenir cette situation, dont les conséquences auraient pu être graves sans le sang froid de notre équipage, qui a su parfaitement maîtriser la situation”, explique a la chaîne Guyane La Première Eric Michel, directeur général adjoint d’Air Caraïbes.

A la suite de cet incident qui n’a pourtant pas conduit a une escale forcée dans un autre aéroport, un steward a été blessé. Tous les coupables ont été interpellés a l’aéroport Félix Eboué. Placés en garde a vue, ils risquent une peine allant jusqu’a trois ans de prison ferme. La cause de cette rixe reste inconnue, indique la chaîne.

“Ces comportements sont inadmissibles et intolérables. Ils mettent a la fois en cause la sécurité du vol et des passagers”, note le procureur de la République Samuel Finielz.