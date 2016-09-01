أعوان الحرس البلدي يهددون بالعودة للاحتجاج

طالبت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وزير الداخلية نور الدين بدوي بالإسراع في تنفيذ المطالب التي جرى حولها لقاء بين التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وبين الوزير والتي مضى عليها شهران دون أن تجد تلك المطالب طريقا للتنفيذ.

وفي بيان للتنسيقية تلقت "الشروق" نسخة منه، فان تلك المطالب التي ظلت عالقة هي الزيادة في منحة التقاعد ودفع منحة الخروج وتسهيل وتوفير السكن للأعوان بجميع صيغه إضافة إلى الإسراع في دراسة ملفات المشطوبين وتوصية ملفات المعطوبين والمرضى المزمنين لأعوان وخاصة المرضى "بزيوت الاسكاريل" بولاية الأغواط.

وأضاف البيان انه بعد مرور شهرين لا تزال الوصية تتماطل في تطبيق المطالب مما جعل الأعوان يصابون باليأس الأمر أدى بالأعوان إلى التهديد بالخروج للشارع في حال بقاء الأوضاع على حالها وعدم إسراع الوزارة في تنفيذ المطالب العالقة.