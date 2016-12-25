حسب بيان المديرية العامة لإدارة السجون تقرير تشريح جثة محمد تامالت ينفي وجود "آثار عنف"

أكدت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مساء الأحد، أن تقرير تشريح جثة المرحوم محمد تامالت، الذي توفي يوم 11 ديسمبر الماضي، خلص إلى "انعدام أي أثار عنف حديثة أو قديمة على كامل أنحاء الجسم"، مشيرة إلى أن هذه الخلاصة "تؤكد عدم صحة المزاعم (...) بخصوص سوء المعاملة والعنف الذي يكون قد تعرض له المرحوم".

وجاء في بيان لذات المديرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنها "تلقت نسخة من تقرير تشريح جثة المرحوم" وأن هذا التقرير الذي أمر به وكيل الجمهورية المختص و"قام به ثلاث أطباء شرعيين، بالمستشفى الجامعي لباب الوادي بالجزائر" خلص إلى "انعدام أي أثار عنف حديثة او قديمة على كامل أنحاء الجسم".

وأكد البيان، أن التقرير أشار إلى "وجود أثار جرحين ناجمين عن عمليتين جراحيتين على مستوى فروة الرأس، العظم الجبهي والجهة اليمنى لعظام الجمجمة، ذي صلة مع اشتقاق البطين الخارجي، فتحة على مستوى القصبة الهوائية، و فتحة أخرى قصد تصريف قاعدة الصدر".

وأضاف التقرير أن "السبب المباشر للوفاة كان نتيجة صدمة خطيرة إنتانية ناتجة عن تعفن الدم وتعطل العديد من أعضاء الجسم: الدماغ، غشاء الجنب، الرئتين، المرارة والجهاز البولي رغم العناية الطبية المكثفة".

ونقلت المديرية العامة لإدارة السجون عن التقرير أن "هذه الحالة، عادة ما يتم معاينتها لدى الأشخاص الماكثين لفترة طويلة في إحدى المرافق الصحية للرعاية المركزة في حالة غيبوبة".

وأضاف ذات المصدر "أن هذه الخلاصة تؤكد عدم صحة المزاعم الصادرة عن دفاع المعني التي نشرت في بعض الصحف بخصوص سوء المعاملة والعنف الذي يكون قد تعرض له المرحوم".

وفي الأخير استنكرت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "كل محاولات الاستغلال المغرض لوفاة محمد تامالت"، مؤكدة تمسكها "بحقها في اللجوء إلى القضاء وفقا للقانون".

وكان الصحفي محمد تامالت، المحكوم عليه بعقوبة عامين حبسا نافذا والمسجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة، قد توفي في 11 ديسمبر بالمستشفى الجامعي لمين دباغين بباب الوادي.