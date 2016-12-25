حلت، السفيرة الإندونيسية بالجزائر، الخميس في زيارة إلى ولاية البويرة بهدف الاطلاع على القدرات السياحية والاستثمارية للولاية مع إبرام توأمة بين الولاية ومدينة سومطرة الإندونيسية في مختلف المجالات .
زيارة السفيرة الإندونيسية تهدف إلى معاينة والاطلاع عن قرب على المقومات التي تتوفر عليها البويرة من حيث السياحة والاستثمار سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي، قصد عقد شراكات تبادل تجارية واستثمارية من شأنها الدفع بعجلة التنمية بالولاية التي يعول عليها المسؤولون لجعلها قطبا استثماريا بامتياز، حيث وقفت السفيرة محروسة بمدينة بشلول، أين زارت بعضا من معاصر الزيتون بتلك الجهة وتم الاتفاق على تصدير زيت الزيتون والتين الجاف والعسل المعروفة جودتها بالمنطقة في مقابل استيراد الزجاج من بلدها، فيما زارت المنطقة السياحية بتيكجدة كذلك ضمن بحث إمكانيات الاستثمار السياحي بالولاية التي تتوفر على عديد المقومات السياحية، كما تحمل الزيارة كذلك نية إبرام توأمة بين البويرة وسومطرة الإندونيسية تكون حسب المختصين ثمرة تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين تسعى السفيرة الإندونيسية إلى تطويره والرقي به أكثر .
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سفيرة إندونيسيا تعاين القدرات السياحية والاستثمارية بالبويرة
أحسن حراش
حلت، السفيرة الإندونيسية بالجزائر، الخميس في زيارة إلى ولاية البويرة بهدف الاطلاع على القدرات السياحية والاستثمارية للولاية مع إبرام توأمة بين الولاية ومدينة سومطرة الإندونيسية في مختلف المجالات .
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زيارة السفيرة الإندونيسية تهدف إلى معاينة والاطلاع عن قرب على المقومات التي تتوفر عليها البويرة من حيث السياحة والاستثمار سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي، قصد عقد شراكات تبادل تجارية واستثمارية من شأنها الدفع بعجلة التنمية بالولاية التي يعول عليها المسؤولون لجعلها قطبا استثماريا بامتياز، حيث وقفت السفيرة محروسة بمدينة بشلول، أين زارت بعضا من معاصر الزيتون بتلك الجهة وتم الاتفاق على تصدير زيت الزيتون والتين الجاف والعسل المعروفة جودتها بالمنطقة في مقابل استيراد الزجاج من بلدها، فيما زارت المنطقة السياحية بتيكجدة كذلك ضمن بحث إمكانيات الاستثمار السياحي بالولاية التي تتوفر على عديد المقومات السياحية، كما تحمل الزيارة كذلك نية إبرام توأمة بين البويرة وسومطرة الإندونيسية تكون حسب المختصين ثمرة تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين تسعى السفيرة الإندونيسية إلى تطويره والرقي به أكثر .