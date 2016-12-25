سفيرة إندونيسيا تعاين القدرات السياحية والاستثمارية بالبويرة

date 2016/12/31 views 224 comments 0
author-picture

icon-writer أحسن حراش

حلت، السفيرة الإندونيسية بالجزائر، الخميس في زيارة إلى ولاية البويرة بهدف الاطلاع على القدرات السياحية والاستثمارية للولاية مع إبرام توأمة بين الولاية ومدينة سومطرة الإندونيسية في مختلف المجالات .

icon-links تغطيات ذات صلة

زيارة السفيرة الإندونيسية تهدف إلى معاينة والاطلاع عن قرب على المقومات التي تتوفر عليها البويرة من حيث السياحة والاستثمار سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي، قصد عقد شراكات تبادل تجارية واستثمارية من شأنها الدفع بعجلة التنمية بالولاية التي يعول عليها المسؤولون لجعلها قطبا استثماريا بامتياز، حيث وقفت السفيرة محروسة بمدينة بشلول، أين زارت بعضا من معاصر الزيتون بتلك الجهة وتم الاتفاق على تصدير زيت الزيتون والتين الجاف والعسل المعروفة جودتها بالمنطقة في مقابل استيراد الزجاج من بلدها، فيما زارت المنطقة السياحية بتيكجدة كذلك ضمن بحث إمكانيات الاستثمار السياحي بالولاية التي تتوفر على عديد المقومات السياحية، كما تحمل الزيارة كذلك نية إبرام توأمة بين البويرة وسومطرة الإندونيسية تكون حسب المختصين ثمرة تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين تسعى السفيرة الإندونيسية إلى تطويره والرقي به أكثر .

icon-tags
  • print