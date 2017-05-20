يسرقون مليارا من منزل تاجر خلال جنازة والدته

استغل لصوص انشغال عائلة أحد التجار ببلدية بوادي الزناتي بولاية قالمة، بتشييع جنازة للسطو على مسكنها وسرقة بعض الأغراض ومبلغا ماليا معتبرا قدرته مصادرنا بنحو مليار سنتيم.

وبحسب ما ذكرت مصادرنا فإن التاجر الضحية غادر مسكنه المتواجد بالتحصيص رقم 4، وتوجه إلى بيت والدته المتوفية في حادث المرور الذي وقع قبل يومين بالطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة وقسنطينة، حيث كانت جنازتها ستشيع عصرا. إلاّ أنه وعند عودته إلى مسكنه تفاجأ باختفاء الأغراض والمبلغ، ليسارع إلى إخطار مصالح أمن الدائرة.

وكانت عصابة قد زرعت الرعب والفزع في أوساط المواطنين، بمدينة وادي الزناتي قبل نحو سنتين، حيث ظلّت تستغل غياب أهالي المتوفين عن منازلهم وانشغالهم بتشييع الجنائز للسطو على ممتلكاتهم.