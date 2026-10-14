Le Pape opéré sans complications d’un nodule cancéreux au poumon

Le pape Léon XIV s’est fait retirer un nodule cancéreux lors d’une opération chirurgicale de 90 minutes à l’hôpital Gemelli de Rome, mardi 13 octobre. Le lobe inférieur du poumon droit a été retiré afin d’éviter une propagation ou aggravation de l’adénocarcinome pulmonaire.

Le pape avait annoncé dimanche qu’un nodule “circonscrit au poumon” lui avait été détecté “à un stade très précoce”.

Cette petite masse lui a été enlevée mardi lors d’une opération chirurgicale au cours de laquelle “le lobe inférieur du poumon droit lui a été retiré”, a fait savoir le Vatican.

“Cela correspond à la procédure standard”, estime le docteur David Carbone auprès de l’Agence France-Presse (AFP), en se voulant rassurant sur les conséquences d’une telle ablation : “les poumons disposent d’une grande capacité de réserve, et on peut se faire retirer un poumon entier et continuer à mener une vie normale”, dit-il, ajoutant s’attendre à ce que le pape récupère rapidement.