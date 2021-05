Andy Delort nominé pour le plus beau but de la saison

Championnat de France

L’international algérien Andy Delort est en lice pour remporter le titre du plus beau but de la saison en Ligue 1 (Championnat de France). Son superbe but marqué sous le maillot de son club Montpellier face a LOSC Lille a été choisi dans le TOP 5 des plus beaux buts de la saison.

«Je suis très heureux d’être sélectionné pour le plus beau but de la saison», a posté Andy Delort dit “Bouzellouf” sur son compte facebook.

Le vainqueur de la dernière édition de la CAN avec les Verts fait partie des nominés aux Trophées UNFP et pourrait remporter le tire du plus beau but grace a son ciseau acrobatique contre le leader du championnat LOSC Lille (2-3), qui est a deux doigts de remporter le titre de champion de France .