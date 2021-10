Après l’avoir défendu a Addis-Abeba, le président de l’UA s’envole pour Israël

Après avoir défendu bec et ongle l’octroi du statut d’observateur a l’entité sioniste au sein de l’Union africaine (UA), le président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi s’apprête a se rendre en Israël.

Une visite qui ne manque pas de susciter tant d’interrogations et a se demander d’ailleurs si Félix Tshisekedi -dont le pays assure la présidence de l’UA- ne cherche pas a être récompensé par ses alliés israéliens.

Il y a quelques jours, faut-il le rappeler, l’Algérie et certains pays de l’Union ont affiché clairement leur refus a l’idée d’octroyer un tel statut a l’entité sioniste au risque de créer de profondes divisions au sein de cette instance panafricaine.

Selon le site “Africa Intelligence“, le président congolais Félix Tshisekedi devrait effectuer son premier voyage en Israël du 24 au 27 octobre pour débattre d’un certain nombre de dossiers essentiellement sécuritaires et politiques.

Ce déplacement n’est absolument pas fortuit dans la mesure où Félix Tshisekedi est le président actuel de l’organisation panafricaine dont le coup de force mené pour octroyer a l’entité sioniste un statut d’observateur a incontestablement provoqué des divisions.

Qui plus est, elle intervient quelques jours après que son pays ait tenté –lors de la réunion du conseil exécutif de l’UA- de faire passer la décision du président de la Commission africaine Moussa Faki portant octroi dudit statut a l’entité sioniste sans demander l’avis de tous les Etats membres.

Ce qui a poussé l’Algérie, le Nigeria et l’Afrique du sud a s’y opposer tandis que le Maroc et ses alliés les plus proches l’ont soutenue.