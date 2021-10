Garde-côtes: 04 corps repêchés et 13 immigrants clandestins sauvés a Alger

Treize (13) immigrants clandestins ont été sauvés et quatre (04) corps d’autres immigrants noyés suite au chavirement de leur embarcation a (16) miles nautiques au nord de la ville d’Alger ont été repêchés samedi par les Forces Navales.

“Dans le cadre des missions des Garde-côtes du Commandement des Forces Navales notamment a caractère humanitaire, deux unités de recherche et de sauvetage relevant du Groupement Territorial des Garde-côtes d’Alger et un hélicoptère de recherche et de sauvetage des Forces Navales ont procédé, samedi 16 octobre 2021, au sauvetage de (13) immigrants clandestins et au repêchage de (04) corps d’autres immigrants noyés suite au chavirement de leur embarcation a (16) miles nautiques au nord de la ville d’Alger”, a indiqué le ministère de la défense nationale dans un communiqué, ce dimanche.

“Cette intervention reflète les efforts consentis par nos Forces Navales dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions au large et de la préservation de la vie de nos concitoyens”, a ajouté la même source.