Immigration: La France est confrontée a la guerre civile

Fidèle a sa ligne anti-migratoire, Eric Zemmour affirme que le nombre important d’étrangers met en péril la population française et que l’Hexagone est déja confronté a la guerre civile.

Une fois de plus Eric Zemmour pointe l’immigration comme origine de tous les problèmes de France. Néanmoins, intervenant sur BFM TV le 18 octobre, il s’est défendu d’être d’extrême droite ou xénophobe.

“Je n’ai rien contre les étrangers, simplement je préfère les Français, je préfère défendre les Français. Nous avons des élites qui, depuis 20 ans, préfèrent les étrangers aux Français. Moi, je préfère les Français aux étrangers”, a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui je considère que le nombre inouï d’étrangers que nous avons laissé entrer depuis 40 ans met en danger l’existence, l’identité et la survie de la France en tant que France”, a lâché le polémiste qui prône toujours l’idée d’immigration zéro en déclarant que l’islam n’est pas “compatible” avec la France.

La guerre civile

Évoquant le nombre d’actes terroristes perpétrés au cours de ces dernières années, Eric Zemmour a assuré que le pays était confronté a une “guerre civile”.

“Je pense que la guerre civile est déja la. Quand on va dans le Bataclan et qu’on massacre plus de 100 personnes a la Kalachnikov, cela s’appelle la guerre civile. Quand on égorge un prêtre dans son église, cela s’appelle la guerre civile. Quand on égorge un professeur […] cela s’appelle la guerre civile”, a-t-il déclaré sur BFM TV.

La violence de ces propos a été tempérée par Alain Duhamel, également présent sur le plateau, pour qui le danger terroriste permanent ne relève pas de la guerre civile.

Sur les éventuelles conséquences des propos anti-migratoires

Par ailleurs, Eric Zemmour a catégoriquement réfuté l’idée que son discours anti-migratoire et anti-islam pourrait provoquer des conséquences graves. Le 15 octobre, Frédéric Salat-Baroux, ancien secrétaire général de la présidence de la République de 2005 a 2007, a étrillé le projet politique du polémiste dans une tribune parue dans Le Monde:

“Le risque de guerre civile, Zemmour n’y répond pas, il le crée […] Que peut ressentir le Français musulman? Qui a un mot de respect et de fraternité a son égard? Faut-il être aveugle pour ne pas voir que Zemmour et les islamistes sont des alliés objectifs pour mettre le feu au pays?”.