Le trafic ferroviaire Alger-Blida interrompu a cause de la chute d’un arbre

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé une interruption temporaire du trafic des trains entre Alger et Blida suite a la chute d’un arbre qui a provoqué la coupure de l’alimentation électrique.

Communiqué de la société:

Les services techniques de la SNTF ont enregistré ,dimanche matin, la coupure de l’alimentation électrique sur la ligne la Commune – Beni Merad due a la chute d’un arbre sur des cables de caténaire.

Par conséquent, la circulation des trains de la banlieue ouest d’Alger (Alger-Blida) sera perturbée pendant la matinée.

Les trains reliant Alger a Blida marqueront un arrêt au niveau de la garde de Beni Merad, tandis que ceux au départ de El Afroun et Blida en direction d’Alger sont mis a l’arrêt temporaire.

La Société s’excuse auprès de son aimable clientèle pour les désagréments causés par cette panne, et confirme mobiliser tous les moyens humains et matériels pour régler la panne de sorte que le trafic ferroviaire reprenne dans les plus brefs délais.