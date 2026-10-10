Pluies orageuses attendues sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies orageuses affecteront samedi et dimanche plusieurs wilayas du Sud du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis vendredi par l’Office national de Météorologie (ONM).

Les wilayas concernées sont Beni Abbes, Bechar, Naâma et El Bayadh avec des quantités de pluies estimées entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm durant la validité du BMS, de samedi à 17h à dimanche à 21h, précise la même source.

Les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et Tindouf sont également concernées par le BMS, avec des quantités de pluies oscillant entre 20 et 30 mm, samedi de 12h00 à dimanche à 12h00.

APS