-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Pluies orageuses attendues sur plusieurs wilayas du pays

Echoroukonline
  • 29
  • 0
Pluies orageuses attendues sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies orageuses affecteront samedi et dimanche plusieurs wilayas du Sud du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis vendredi par l’Office national de Météorologie (ONM).

Les wilayas concernées sont Beni Abbes, Bechar, Naâma et El Bayadh avec des quantités de pluies estimées entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm durant la validité du BMS, de samedi à 17h à dimanche à 21h, précise la même source.

Les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et Tindouf sont également concernées par le BMS, avec des quantités de pluies oscillant entre 20 et 30 mm, samedi de 12h00 à dimanche à 12h00.

APS

Articles en Relation
Trump attribue les manifestations en France à une « immigration de masse incontrôlée »

Trump attribue les manifestations en France a une « immigration de masse incontrôlée »

Attaque au missile ayant contre l’aéroport international d’Arabie Saoudite: Décès d’une ressortissante algérienne

Attaque au missile ayant contre l’aéroport international d’Arabie Saoudite: Décès d’une ressortissante algérienne

ANP: Reddition de 2 terroristes et arrestation de 8 éléments de soutien aux groupes terroristes

ANP: Reddition de 2 terroristes et arrestation de 8 éléments de soutien aux groupes terroristes

Madrid reconnaît officiellement la branche du Parti National Rifain en Espagne

Madrid reconnaît officiellement la branche du Parti National Rifain en Espagne

Le Royaume-Uni retire les enseignes de son consulat à l’expiration du délai de fermeture fixé par Israël

Le Royaume-Uni retire les enseignes de son consulat a l’expiration du délai de fermeture fixé par Israël

Saisie de plus de 80 kg de cocaïne: Trois individus placés en détention provisoire

Saisie de plus de 80 kg de cocaïne: Trois individus placés en détention provisoire

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus