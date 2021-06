Préparatifs pour l’organisation d’un match Algérie-France en présence d’Infantino

Le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a réitéré son désir d’organiser un match amical entre le champion du monde (la France) et le champion d’Afrique (l’Algérie).

“J’ai toujours envie de faire le match France – Algérie”, a déclaré le président de la Fédération française de football.

Dans une interview au site français “So Foot “, Noël Le Graët a souligné avoir reçu le président de la FIFA Gianni Infantino avec qui il a évoqué l’organisation d’une joute amicale entre les Bleus et les Verts.

“J’ai reçu Gianni Infantino hier ou avant-hier (lundi ou dimanche, ndlr) on en a reparlé, on ira peut-être la-bas ensemble un de ces jours, pour voir plutôt le côté politique et sécurité. Mais oui, j’aimerais bien faire ce match”, a-t-il annoncé.

“Moi, j’ai envie d’aller jouer en Algérie parce que ce serait un signe fort. Je vais en Algérie souvent, et la-bas, sur les écrans, ils regardent les matchs de notre championnat. Les faire venir ici, c’est facile, n’importe où. Je trouve que c’est difficile, non pas d’avoir un refus permanent, mais de ne pas pouvoir aller jouer au foot”, a renchéri Le Graët pour qui “Les (les Verts) faire venir a Paris, aucun problème, on remplit le Stade de France, on se fait du fric, ce n’est pas le problème. Mais j’ai envie de jouer la-bas”.

Force est de rappeler que les deux équipes s’étaient affrontées en amical au Stade de France a Saint-Denis en octobre 2001. Le match qui n’est pas allé a son terme s’est soldé par la victoire des coéquipiers de Zinédine Zidane (4 a 1). L’unique but de l’Algérie est l’œuvre de celui qui prendra les rênes de l’équipe 17 ans plus tard, en l’occurrence Djamel Belmadi sur un coup franc botté majestueusement.

En effet, le coach national n’a pas écarté l’idée dans ses déclarations précédentes l’idée d’organiser un match amicale contre une équipe européenne ou de l’Amérique latine en cas de qualification des Guerriers du Désert a la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ali Behlouli / Traduit par: Moussa. K.