Un tueur présumé de Djamel Bensmaïl arrêté en Espagne

La garde civile d’Almeria en Espagne a arrêté ,ce dimanche, un migrant clandestin algérien soupçonné d’être impliqué dans l’assassinat de Djamel Bensmaïl en août dernier.

Selon un média espagnol, une grosse machette – d’au moins 30 centimètres de lame – a été trouvée parmi les effets personnels du suspect arrêté a son arrivée en bateau sur les rives d’Almeria.

L’arrestation a eu lieu dans le port de cette dernière, alors que l’homme était sur le point de descendre d’un des navires du service maritime de la garde civile qui, quelques heures plus tôt, avait “sauvé” son embarcation.

Force est de rappeler que les deux organisations terroristes a savoir le “MAK” et “Rachad” sont accusées d’être derrière les incendies meurtriers ayant fait des dizaines de morts en Kabylie (Tizi Ouzou et Béjaia) et le lynchage de Djamel Bensmail.