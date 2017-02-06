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ضمن قائمة حرة بالعاصمة
نجل الراحل بوضياف يعلن الترشح للتشريعيات
أعلن ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، الثلاثاء، ترشحه رسميا للانتخابات التشريعية في قائمة حرة بالعاصمة.
وقال ناصر في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أنه "سحب استمارة الترشيحات ضمن قائمة حرة بالجزائر العاصمة".
وربط نجل الرئيس الراحل دخوله السباق، بخطوة مماثلة للناشط رشيد نكاز، الذي أعلن الترشح كممثل للجالية بباريس.
ووفق ناصر بوضياف فإن ترشحه "جاء بهدف ضمان منبر لطرح المشاكل" في إشارة إلى البرلمان.
SoloDZ - سأكون من اوائل المصوتين عليك ان شاء الله 2017/02/14 على 19:571
ناصر بوضياف والي ولاية الجزائر ومكتبه مكون من كل دوائر الولاية وبهذا ستتخلص العاصمة من ظلم الخرشف وتسلطه واستبداده وفساده وحقده بسبب أزمة نفسية حادة جداً يعاني منها الخرشف تجاه ابناء العاصمة ومن بين الذي قام به الخرشف في العاصمة هو نهب العقارات واسكان خرشف مثلهم جيء بهم للبرارك واطلقوا لهم مشاريع سكنية ناهيك عن احتلال المحلات وووو بغطاء ان العاصمة ايضا بلادهم وهذا صحيح لكن باموالهمخ اي نعم وليس بالنهب وأكل حق غيرهم بالموازات مع ذلك تم اقصاء ابناء العاصمة او رميهم خارج ولايتهم بشكل ممنهج متصهين