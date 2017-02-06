ضمن قائمة حرة بالعاصمة نجل الراحل بوضياف يعلن الترشح للتشريعيات

أعلن ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، الثلاثاء، ترشحه رسميا للانتخابات التشريعية في قائمة حرة بالعاصمة.

وقال ناصر في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أنه "سحب استمارة الترشيحات ضمن قائمة حرة بالجزائر العاصمة".

وربط نجل الرئيس الراحل دخوله السباق، بخطوة مماثلة للناشط رشيد نكاز، الذي أعلن الترشح كممثل للجالية بباريس.

ووفق ناصر بوضياف فإن ترشحه "جاء بهدف ضمان منبر لطرح المشاكل" في إشارة إلى البرلمان.