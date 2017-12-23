بين القطاعين العمومي أو الخاص

هذه تفاصيل ميثاق الشراكة ما بين الشركات

2017/12/23 0 0

حدد ميثاق شراكة الشركات الذي وقعت عليه أطراف الثلاثية، السبت، أنواع الشراكة المتاحة وفق هذا الميثاق، ومجال تطبيقها والإطار القانوني المطبق والمعنيين (المتدخلين) في هذه الشراكة، وهي الوثيقة التي منعت القطاع الخاص من الدخول في