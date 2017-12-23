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أبرز التطورات

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0 comments 999 views 2017/12/23 date

في جانفي المقبل

إدارة ليستر سيتي تُحدّد مبلغ تحويل سليماني

9 comments 2504 views 2017/12/23 date

في خطوة تصعيدية لردع موظفيها

وزارة التربية تقرّر مقاطعة الأساتذة المضربين وعدم التعامل معهم

2 comments 1135 views 2017/12/23 date

في مراسلة من الوزير الأول إلى وزير الطاقة

التقشف يجمّد صفقة اقتناء طائرات بشركة "طاسيلي أرلاينز"

0 comments 707 views 2017/12/23 date

دمر عشرات المخابئ وورشات الصناعة

الجيش بالمرصاد لعصابات تجارة الأسلحة والمتفجرات

3 comments 4282 views 2017/12/23 date

الأزمة المالية والتقشف حتّما التفكير في المحليين

ماجر يريد إحياء تجربة إيغيل مع "الخضر" بعد مهزلة "زيغنشور 92"

0 comments 1115 views 2017/12/23 date

وزارة الداخلية تقدّم تسهيلات جديدة

هكذا يستفيد المرضى والمسنّون من جواز بيومتري من دون التنقّل إلى البلديات

12 comments 4816 views 2017/12/22 date

تجتمع في دورتها الـ12 بمقرّ المركزية النقابية بالعاصمة

هذه الملفات الحاضرة والغائبة في "الثلاثية"

48 comments 27291 views 2017/12/22 date

عقب هزيمة الأمم المتحدة

وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان يستشهد بالجزائر

12 comments 7007 views 2017/12/22 date

أويحيى يوجه تعليماته للمؤسسات العمومية

"خوصصة" التبغ.. دعم "سوناكوم" ووقف التغييرات بالمجمعات!

9 comments 1282 views 2017/12/22 date

في اليوم الرابع من زيارته لبشار..

قايد صالح: الجيش سيظل حريصا على القيام بمهامه الدستورية الثابتة

5 comments 2261 views 2017/12/22 date

حماس تتشفى في ترامب "تلقيت صفعة"

عباس يرفض أي خطة سلام تقدمها واشنطن

كاريكاتيركاريكاتير

بريشة: باقي بوخالفة

بريشة: أيوب

بريشة: باقي بوخالفة

بريشة: أيوب

بريشة: باقي بوخالفة

بريشة: أيوب

بريشة: باقي بوخالفة

بريشة: أيوب

بريشة: باقي بوخالفة

الرأي

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icon آخر الإستفتاءات icon إستفتاءات

  • هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟

    • نعم

      394 (%12.43)

    • لا

      2777 (%87.57)

  • هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟

    • حتمية

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    • ليس حتمية

      7690 (%85.56)

  • كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟

    • خيار جيد

      658 (%9.37)

    • خيار سيء

      899 (%12.8)

    • خيار خطير

      5467 (%77.83)

  • هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟

    • تنجح

      6902 (%28.34)

    • لا تنجح

      17450 (%71.66)

  • ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟

    • حكومة حزبية

      183 (%12.26)

    • حكومة تكنوقراط

      1002 (%67.11)

    • مزيج بين الإثنين

      308 (%20.63)

  • هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟

    • تعكس

      669 (%16.43)

    • لا تعكس

      3403 (%83.57)

  • هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟

    • أوافق

      3448 (%13.99)

    • لا أوافق

      21196 (%86.01)

  • هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟

    • ينجحون

      16716 (%57.05)

    • لا ينجحون

      12584 (%42.95)

  • هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟

    • تستطيع

      870 (%7.8)

    • لا تسطيع

      10282 (%92.2)

كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟

  • on on امتداده الشعبي
  • on on ضعف المنافسين
  • on on التلاعب بالنتائج

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ظل "الحيط" ولا ظل الصيني!

date 2017/12/23 views 2127 comments 4

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