حدد ميثاق شراكة الشركات الذي وقعت عليه أطراف الثلاثية، السبت، أنواع الشراكة المتاحة وفق هذا الميثاق، ومجال تطبيقها والإطار القانوني المطبق والمعنيين (المتدخلين) في هذه الشراكة، وهي الوثيقة التي منعت القطاع الخاص من الدخول في
أحيا المئات من مناضلي حزب الافافاس، السبت، الذكرى الثانية لرحيل آخر قادة وزعماء الثورة الجزائرية، الفقيد "الحسين آيت احمد" الذي وافته المنية بتاريخ 23 ديسمبر من سنة 2015 في منفاه بسويسرا، وشاركوا العائلة في تنفيذ
تراجع مجلس الاتحاد في جمعيته العامة، صباح السبت، عن عرض مقترحات التعديلات الخاصة بمشروع قانون المهنة، بعد الضجة التي أحدثتها المقترحات المسربة والتي جعلت المحامين يعبرون عن رفضهم لتعديل القانون دون إشراكهم فيه.
قدم وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، مشروعا للحكومة لإنشاء لجنة وزارية مشتركة لتفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي تعمل على تحديد احتياجات الدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية.
حبيب راشدين
محمد بوالروايح
جمال لعلامي
حسين لقرع
أبو بكر خالد سعد الله
عبد الرحمن الكناني
سليم قلالة
معلومي ياسين
عبد الناصر
أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، عن فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية، وذلك في إطار تشجيع الشراكة مع المؤسسات الخاصة.
علمت "الشروق" من مصادر متطابقة، أن التحقيقات التي باشرت فيها مصالح الأمن لولاية سيدي بلعباس، حول الشبهات التي حامت بشأن المتاجرة في المواليد الذين تضعهم الأمهات العازبات، على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض النساء
نجحت، مؤخرا، مصالح الأمن في تفكيك خلية مرتبطة بالتنظيم الإرهابي المسمى "داعش"، حيث أوقفت خمسة متورطين، كانوا بصدد الالتحاق بالجماعات الإرهابية خارج الوطن.
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟